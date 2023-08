Donnalisi | dopo l’addio e le decisioni prese | l’intervento di un’esperta FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 agosto 2023), Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamariae le: l’esperta di gossip Deianira Marzano si espone, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono ufficialmente lasciati. I due ex gieffiniil reality show di Canale 5 hanno vissuto momenti intensi tra weekend e nuove avventure in giro per l’Italia. Antonella solo pochi giorni fa ha deciso di smettere di seguire Edoardo su Instagram. Leggi anche –>Filippo Bisciglia si espone su Temptation Island: il gesto speciale di Pamela Camassa Ecco cosa è emerso dai social… Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano tra le sue stories Instagram si è esposta con un proprio pensiero personale riguardo Antonella ed Edoardo che pochi mesi fa formavano una coppia. I ...