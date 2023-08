Donald Trump è stato incriminato per l’assalto a Capitol Hill | quattro i capi d’accusa tra cui cospirazione

è stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, il tycoon è stato incriminato da un gran giurì ...è stato incriminato da un Gran Giurì federale per l' assalto al Congresso del 6 gennaio . Lo riporta Cnn secondo cui sarebbero stati mossi quattro capi di accusa nei suoi confronti, ...è stato incriminato per l' assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 . Ad anticiparlo era stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti sul social Truth.

"L'illegalità di queste persecuzioni del presidente Trump e dei suoi sostenitori è una reminiscenza della Germania nazista degli anni '30 e dell'ex Unione Sovietica, e di altri regimi dittatoriali e a ...Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente è ...