Doc – Nelle tue mani 3 | quando va in onda e tutte le novità

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo il successo delle prime due stagioni, Doc –tuesta per tornare per un terzo ciclo di episodi. La fortunata fiction di Rai1 ha già dato il via alle riprese con tantissimee colpi di scena inattesi. Ecco cosa c’è da aspettarsi dalla terza stagione e qualche prima anticipazione svelata sul web in questi giorni. Era inevitabile che la medical drama non venisse rinnovata per un’altra stagione. Sembra, infatti, che presto Doc –tuetornerà per un terzo ciclo di episodi, ma quel che è certo è che il cast si è riunito ed è all’opera per i primi lavori di lettura del copione e non solo. Luca Argentero veste di nuovo i panni del dottore Andrea Fanti, che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni dopo un colpo di pistola alla testa. Ecco cosa succederà adesso nei nuovi episodi e ...

... con attestati di Merito e di Gran Merito per i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto...Merito sono andati a Fondo Ca' Vecja di Imola (nella categoria Vini bianchi tranquilli Romagna/...Ladies First: A Story Of Women In Hip Hop Da Queen Latifah a Tierra Wack una miniserieche ... Ad aiutarliindagini una guest star d'eccezione come Meryl Streep (ma c'è anche Paul Rudd). Dall'......tre sedi in città è 'un concept felicemente replicabile e replicato dove regna la napoletana'. ...fazzoletto di campagna in città con orto annesso da cui arriva tutto il vegetale che finisce...

Doc - Nelle tue mani 3: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast Today.it

Luca Argentero torna a vestire i panni di Andrea Fanti, in una delle serie televisive italiane più amate degli ultimi anni ...Dopo non aver rinnovato il contratto di Jeff Van Gundy, ESPN ha deciso di licenziare anche Mark Jackson, cambiando così per due terzi la squadra di telecronisti principali delle partite negli USA. Al ...