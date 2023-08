Distributori di carburante | da oggi esposto anche il prezzo medio regionale Autostrade | prezzo medio nazionale

Intanto oggi pomeriggio al Mimit, di concerto con il Mase, verrà presentato alle associazioni il progetto di riordino della rete deidi carburanti.E mentre il prezzo della benzina schizza alle stelle, da domani sarà obbligatorio per idi esporre il cartello che dovrà riportare i prezzi medi del. In pratica, dal primo agosto i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi ...Scatta l' obbligo per idi esporre i costi per non incorrere in sanzioni, multe salate ... quando si registrarono pesanti rincari sulche determinarono un duro braccio di ferro ...

Prezzo benzina: come segnalare eventuali anomalie ai distributori SicurAUTO.it

Scatta oggi l’obbligo per i benzinai di esporre cartelli con i prezzi medi nazionali ma è da giorni che si registrano scintille riguardo ai costi dei carburanti in Italia. Le associazioni dei consumat ...Dal 1° agosto scatta l’obbligo, per i gestori degli impianti, di esporre insieme ai prezzi del distributori anche la media nazionale. Con l’arrivo del mese di agosto sono in arrivo novità importanti ...