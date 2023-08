Disney ha realizzato una scultura per omaggiare l’eredità di Virgil Abloh

Leggi su funweek

(Di martedì 1 agosto 2023) Continuano le celebrazioni di100 – il 100° anniversario di The WaltCompany – che ora diventano più intense con il lancio di Create 100. La campagna globale celebra la creatività e segna 100 anni di Storytelling. Con Create 100, alcuni talenti di nuova generazione del mondo della moda, del cinema, della musica e dell’arte hanno donato opere d’arte, oggetti ed esperienze ispirati alla propria connessione con le storie e i personaggi, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century. Il tutto per supportare il partner di beneficenzaMake-A-Wish. Per inaugurare la campagna,ha donato a Make-A-Wish 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. «Le ...