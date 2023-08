Dirigenti scolastici | firmato il Contratto integrativo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati della dirigenza scolastica all’unanimità hannooggi il testo definitivo delCollettivo Nazionale(CCNI). L’accordo individua le fasce di complessità, i criteri di riparto e d’impiego delle risorse che costituiscono il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’anno scolastico 2023/2024.“La firma delCollettivo Nazionaleconferma lo sforzo del MIM per garantire aiil giusto riconoscimento del loro ruolo nel sistema scolastico, prevedendo anche un innalzamento dei livelli retributivi in considerazione dell’impegno necessario a far ...