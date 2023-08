DIRETTA Calciomercato | tutte le trattative di martedì 1 agosto

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti 2023/24 I giocatori che cambieranno ruolo al Fantacalcio Insu Sky Sport 24 sono stati svelati i giocatori più costosi e i ruoli 'caldi' (sia al 'fanta' ...La Juventus continua a tenere nel mirino Romelu Lukaku , Giuntoli è al lavoro per regalare l'attaccante belga ad Allegri. I centravanti in questi giorni vanno di moda: mentre il Bayern Monaco si ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della ...

Rivivi diretta calciomercato: scambio Vlahovic-Lukaku, offerta Inter per Scamacca Corriere dello Sport

La partita tra il Milan e il Barcellona di Xavi è in programma alle ore 5 di mercoledì 2 agosto e sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo ...I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo l'1-1 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, sfidano i campioni di Francia ...