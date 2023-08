Di Lorenzo | «Abbiamo ancora fame | abbiamo festeggiato il giusto però ora si ricomincia»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 agosto 2023) Giovanni Di, capitano del Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano. La gara in cui avete capito che sareste diventati campioni d’Italia? «Dopo il 2-1 con la Roma al Maradona, vinta in prossimità del 90’. Potevamo accontentarci, fare di calcolo, invecevoluto quei tre punti e ci siamo ritrovati con l’Inter a tredici. Non erano tantissimi, non erano pochissimi, anche se eravamo alla fine di gennaio. Ma quella sera ci siamo impadroniti del nostro destino,scavato un fosso dalla seconda e soprattuttolanciato un messaggio pure a noi stessi. Non è un caso se poi il distacco si è ingigantito». Sorridiamo: partite con sedici punti di vantaggio, tra tre settimane? «Ovviamente tutto si azzera, ma sappiamo che chi ha ...