Dayane Mello e Tomaso Trussardi stanno insieme? La foto della coppia sta facendo impazzire il web

(Di martedì 1 agosto 2023)accendono il gossip stantio dell’estate 2023. Alcuni scatti che li ritraggonohanno, velocemente, fatto il giro del web infiammando la curiosità. Si sa nel mondo dei vip, non mancano mai le sorprese ma questa è una notizia inaspettata per molti! Un incontro inaspettato tra l’imprenditore e la mosta scatenando l’attenzione dei media....

Tomaso Trussardi einsieme. I due non sono una coppia, almeno non sentimentalmente. L'ex marito di Michelle Hunziker e la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum dove si è svolto ...Dove e perché Tomaso Trussardi esi sono ...La 'coppia' che non ti aspetti: Tomaso Trussardi e. Non stiamo parlando di una coppia sentimentale di fatto, bensì di una coppia per una sera. L'ex marito di Michelle Hunziker e la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso ...

Costume aperto: Dayane Mello lascia di sasso Calciomercatonews.com

Dove e perché Tomaso Trussardi e Dayane Mello si sono incontrati Dayane Mello guarda sognante Tomaso Trussardi, è lei a tenere in braccio Odino, l’adorato levriero dell’imprenditore. C’è qualcosa che ...La modella brasiliana e l'uomo d'affari bergamasco protagonisti di uno scatto affettuoso a un evento a Paestum ...