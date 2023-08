Dayane Mello e Tomaso Trussardi | La Coppia Che Non Ti Aspetti!

(Di martedì 1 agosto 2023) Sorpresa a Paestum:, una scintilla nella notte. Non è amore, ma un duo che fa girare le teste. Chi l’ha detto che in amore e gossip, tutto è possibile? Una scintilla nella notte di Paestum – l’eccentrico duo diha fatto girare le teste!” Così potremmo riassumere l’inaspettato acmento tra l’ex marito di Michelle Hunziker e la sensazionale modella brasiliana, accaduto lo scorso 29 luglio. Non è scattato l’amore, ma un rapporto di simpatia che ha illuminato una serata indimenticabile. L’elegante affare? “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”, un prestigioso evento nel mondo della moda, con Paestum che fa da affascinante scenario., l’uomo ...

Lei è, bellissima modella brasiliana ed ex Gf Vip , impegnata a Paestum come madrina ufficiale del "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII". E proprio in quest'occasione Tomaso e ...Perché tutti parlano die Tomaso Trussardi Gli ex di Tomaso Trussardi e DayanaL'imprenditore ed ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e la modella brasilianastanno infiammando il ...Tomaso Trussardi einsieme. I due non sono una coppia, almeno non sentimentalmente. L'ex marito di Michelle Hunziker e la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum dove si è svolto ...

Michelle Hunziker, le voci la sconvolgono: "Trussardi Grande feeling con..." Liberoquotidiano.it

Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma Dopo l'addio a Michelle Hunziker il gossip ha affiancato all'imprenditore della moda molti nomi, tutti prontamente smentiti e ora ne esce un ...Tomaso Trussardi è stato beccato con la modella ed ex gieffina Dayane Mello, e l’atteggiamento tra i due sarebbe stato particolarmente intimo. In tanti, sui social, si sono chiesti se tra i due non ...