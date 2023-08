Danso verso il rinnovo | il Lens gli offre il triplo dello stipendio per due anni Footmercato

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 agosto 2023) Kevinsembra proiettatoilcon il. Il club gli ha offerto ilper un contratto per altri due. Lo scrive. Losalirebbe a 120mila euro al mese. Tutto lascia pensare chefirmerà. La trattativa del Napoli per il centrale sta dunque per sfumare definitivamente.scrive: “Questo è uno dei grandi temi dell’estate in Ligue 1: il futuro del difensore centrale austriaco del, Kevni(24). Ampiamente citato come priorità estiva per il Napoli di Rudi Garcia per sostituire il difensore coreano Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, la roccia difensiva del ...