Damiano David | il gesto dopo l’addio sorprende Giorgia Soleri | “L’ha molto apprezzato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023), nonostante, dona una generosa somma a favore della ricerca sulla vulvodinia (malattia di cui soffre, come altre donne, la stessa attivista). A renderlo noto è stato il comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo – associazione che lotta per far riconoscere la malattia come cronica e invalidante dal Sistema Sanitario Nazionale – con un post su Instagram: “Ringraziamo, celebre cantante dei Måneskin e alleato e supporter della nostra associazione, per la donazione effettuata nei giorni scorsi. (…) Un grande artista con un grande cuore“. La cifra devoluta dal frontman del gruppo di fama internazionale sarà destinata al progetto DoppiaVproject, diretto dalla biologa molecolare Valentina Proserpio, che ha l’obiettivo di ...