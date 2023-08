Damiano David | il gesto che Giorgia Soleri ha apprezzato

(Di martedì 1 agosto 2023) La fine della storia d’amore traha un po’ toccato tutti noi. Tra il frontman dei Måneskin e l’influencer c’è stato un legame solido, durato anni, che abbiamo “conosciuto” dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni. Poi la rottura, giunta quasi all’improvviso, anticipata da un presunto tradimento diventato virale sui social (e poi smentito). Ora, però, undiha sorpreso – in positivo – la. E non solo., ilper la ricercadaIl ritratto che ci hanno restituito...

' Ringraziamo, celebre cantante dei Maneskin e alleato e supporter della nostra associazione, per la donazione effettuata nei giorni scorsi' si legge su Instagram. La donazione del ...Oltre al successo sui palchi di tutto il mondo infatti Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio esono delle vere e proprie star dei social. I più trasgressivi sono però di ...Giorgia Soleri , nonostante la fine della love story con, sarebbe stata avvistata al concerto dei Maneskin . Giorgia Soleri beccata al concerto dei Maneskin Di recente, la coppia formata da, frontman dei Maneskin, e Giorgia ...Un gesto apprezzato anche dalla sua ex, Giorgia Soleri, che soffre di questa patologia. L’anno scorso, quando stavano insieme, Damiano aveva accompagnato Giorgia alla Camera per deporre una proposta d ...Per quanto Damiano David e Giorgia Soleri abbiano sempre lasciato intendere di essersi lasciati di comune accordo e senza alcun dramma, gli ultimi avvenimenti sembrano raccontare una verità ...