D’Ambrosio prossimo avversario dell’Inter! Presto le visite mediche

(Di martedì 1 agosto 2023)dopo l'addio all'Inter ha scelto di proseguire la sua esperienza in Serie A. Il difensore ha accettato l'offerta di un club italiano e sfiderà i nerazzurri nella prossima gara ufficiale. NUOVA ESPERIENZA – Danilosarà un nuovo giocatore del Monza. Accettata l'offerta proposta dai brianzoli e nella giornata di domani si sottoporrà di già alle. L'ex difensore era svincolato dopo la scadenza del contratto con i nerazzurri. Il Genoa lo aveva seguito, ma non ha affondando il colpo. Si è quindi inserito il Monza, che ha fatto un'offerta importante al calciatore. L'offerta del Monza è di un anno più opzione in caso di salvezza. Sfiderà l'Inter alla prima giornata di campionato sabato 19 agosto alle 20:45.

Commenta per primo Danilosi appresta a raggiungere Roberto Gagliardini. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Inter, il difensore italiano (35 anni il9 settembre) ha accettato l'offerta del Monza.