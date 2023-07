Daino | «Scamacca attaccante italiano più forte! All’Inter può fare la differenza»

Leggi su inter-news

(Di martedì 1 agosto 2023) Danieledagli studi di Sportitalia commenta il probabile arrivo di Gianluca. Secondo l’ex giocatore, può essere lui il centravanti giusto per i nerazzurri. IN ATTACCO –così sul centravanti ex Sassuolo che interessa: «è il centravantipiù forte in circolazione, il suo problema è stato la Premier League. Così giovane, l’adattamento non è mai facile, anche gli allenamenti sono diversi. Anche un grande talento comepuò trovare in difficoltà. Se messo nelle condizioni giuste, può tornare ala. Se una squadra come l’Inter lo vuole significa che lo ha studiato bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...