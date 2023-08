Da oggi | circa 169mila persone senza reddito di cittadinanza | circa 12mila pugliesi Ne seguiranno decine di migliaia i prossimi mesi La pressione sui Comuni

(Di martedì 1 agosto 2023) Ieri la presa di posizione del sindaco di Vico del Gargano che parla di Comune e servizi sociali nel caos. Nelle ore precedenti anche il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio De Caro, aveva parlato disui. Si è tolta la misura di sostegno allee non c’è ancora quella sostitutiva. Dain Italia non hanno più ildie di esse sono. L'articolo Dadi: ...

È possibile trovare campi di lavanda in tutto il bacino del Mediterraneo ma adè coltivata ... Esistonoventicinque varietà di lavanda ma quelle originarie dell'Italia sono la lavanda vera o ...... che ha portato all'erogazione da parte dell'Ue di 18,5 miliardi in luogo del 19,1 miliardi attesi e il rinvio a settembre del piano per gli studentati da500 milioni, 'insegna che bisogna ...... una differenza che non tende per giunta a scendere con il passare del tempo, soprattutto tra chi è rimasta vedova all'improvviso (a 5 anni dal lutto (il 15% di vedove è in questo stato). I ...

Da oggi, circa 169mila persone senza reddito di cittadinanza: circa ... Noi Notizie

È come Netflix, ma per gli anime e in generale l’animazione giapponese: l’abbiamo provato e vi raccontiamo come si usa e quanto costa ...Annuncio vendita Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor cat Cabriolet Sport usata del 1999 a Bracciano, Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...