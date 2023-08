Da Meazza al Fenomeno Ronaldo | i migliori giocatori della storia dell’Inter

(Di martedì 1 agosto 2023) 115 anni di gloriosaricca di numerosi trofei nazionali ed internazionali, un bacino di appassionati che nel corso dei decenni si è ampliato a tutto il mondo ed uno spirito da sempre…Internazionale. Nel corso del tempo numerosi campioni hanno indossato la maglia, alcuni superando le aspettative dei tifosi, altri deludendole. Per questo e per molti altri motivi, individuare una selezione ristretta deiè molto complesso. Dovesse scegliere il popolo nerazzurro, il criterio principale non sarebbero soltanto i numeri ma ancor prima l’abnegazione e la grinta messe degli uomini per rappresentare la ‘Pazza Inter’, una squadra così denominata soprattutto nel corsorecente per essere imprevedibile, nel bene e nel male. DIFESA 473 partite dal ...

... primo italiano a sbancare ile reduce da successi stratosferici quali ' Burattini senza ... Pochi giorni dopo, nello stesso stadio che di lì a poco avrebbe visto ilfuroreggiare, ...In principio fu, già proprio l'ex bomber che dà il nome allo stadio di San Siro. Peppìn, come lo chiamavano, ... Pirlo: oggetto misterioso all'Inter eall'Inter . Quanti scambi anche dal ......dimenticare il suo trionfo in Coppa Uefa con la maglia dell'Inter dove spiccava Ronaldo Il. arrivò pochissimi giorni dopo, in Coppa Italia contro il Foggia, sempre ale sempre davanti ...

Da Meazza al Fenomeno Ronaldo: i migliori giocatori della storia ... SPORTFACE.IT

Un tornado di energia al Meazza. Il più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio, dopo aver conquistato l'Olimpico di Roma con il suo adrenalinico show, per la prima volta negli stadi ...Il nuovo idolo pop per la prima volta a San Siro con uno spettacolo articolato in un poker di atti che rappresentano le sue diverse anime artistiche ...