Da Luther Blissett ai Wu Ming di «Q» | addio a Luca di Meo

(Di martedì 1 agosto 2023) Se n’è andato domenica, a 59 anni,Di Meo. Aveva partecipato ai movimenti a cavallo della fine del secolo. Era stato parte attiva delbolognese e poi first appeared on il manifesto.

Mancavano ancora cinque settimane alla finale, che il 9 luglio avrebbe effettivamente portatoal quarto posto e incoronato vincitrice Dacia Maraini con la raccolta di racconti Buio . ...Per un breve periodo qualcuno lo ha conosciuto sotto la bandiera del collettivo di scrittoriProject e come Wu Ming 3, grazie alla pubblicazione di libri come 'Q' (Einaudi editore), ...Nella seconda metà dei Novanta Luca fu, tra le altre cose,, il cui nome era legione. In quel periodo scrivemmo il romanzo che ci avrebbe cambiato la vita. Nell'anno 2000 fondammo Wu ...

È morto Luca Di Meo, già Luther Blissett, già Wu Ming 3. Uno degli autori del magnifico romanzo Q Domani

finalista Premio Strega nel 1999, aveva solo 59 anni Autore del bestseller mondiale Q Addio a Luca Di Meo: il ricordo di Affari ...