Leggi su iodonna

(Di martedì 1 agosto 2023) La pressione sociale è ancora tanta emanca la sensibilità nei confronti di un argomento così delicato e intimo. Ma la normalizzazione del vivere per scelta una vita senzasi sta diffondendo tra Millennials e Gen Z. Le nuove generazionisempre più consapevoli che lanon deve per forzauna tappa obbligatapropria vita. Insieme a questa consapevolezza,su tanti altri temi, sta allora crescendo l’interesse per unggio più inclusivo, che non discrimini, appunto, le(che, per, non). ...