Da cosa è partita l’istruttoria di AGCM contro Google sulla portabilità dei dati

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 1 agosto 2023) Il tema dellae dell’interoperabilità deiè normato dal GDPR, spiegando come ogni singolo utente abbia il diritto di utilizzare gli stessiutilizzati su una piattaforma verso le altre. Ma nel caso che ha portato all’accordo – senza sanzione, ma con impegni ben strutturati – tra(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) eha aperto un nuovo fronte indispensabile affinché in futuro non vengano violate ulteriormente le norme vigenti. Un cambiamento epocale nell’epoca in cui si sta dibattendo moltissimo sull’aspetto “commerciale” deipersonali degli utenti che navigano in rete e che apre le porte a novità, soprattutto per le piattaforme, i portali e le app sviluppate da aziende al di fuori dell’ecosistema Big Tech. LEGGI ANCHE > Come ...