... passati dal lavoro di Maldini ea quello di Furlani e Moncada, hanno cambiato tanto. Rebic ... In entrata ecco Luka Romero, Chuqwueze e Christian, mentre nella posizione di centravanti ...Dopo la cacciata die Maldini, il Milan veniva descritta come una squadra morta, con un ... In tutto ciò non si dimentica ovviamente il vero colpo manifesto del progetto RedBird, ovvero, ......aveva raggiunto un accordo con il Milan ma l'addio di Paolo Maldini e Fredericha cambiato totalmente lo scenario. La nuova dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Christiancome ...

D. Massara: “Pulisic è il più strutturato tra i nuovi arrivi del Milan” Pianeta Milan

Pulisic Milan, Massara lo esalta: «Pochi come lui, in Serie A…». Le sue dichiarazioni sul nuovo acquisto dei rossoneri Dario Massara è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di calciomercato ...Il Milan può avviare una rivoluzione in attacco con una novità clamorosa, c'è la possibilità concreta di un cambiamento radicale ...