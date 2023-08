Cupra - Ateca MY 24 | i prezzi per l' Italia

(Di martedì 1 agosto 2023) Con il Model Year 2024, laamplia la sua gamma verso il basso, offrendo un prezzo di attacco che ora è di 39.700 euro per la versione 1.5 TSI 150 CV Dsg. L'altra motorizzazione del giovane marchio spagnolo, anch'essa già ordinabile e in consegna da ottobre, è la 2.0 TSI 190 CV Dsg 4Drive. Entrambe le proposte vanno ad affiancarsi all'esistente 2.0 TSI da 300 CV. Inoltre, il primo modello lanciato dal brand si arricchisce di nuove dotazioni, tra cui spicca il Technology Pack. Scelta ampliata. Entrambe le motorizzazioni, 1.5 e 2.0, vantano prestazioni adeguate all'immagine dinamica del modello, che, ricordiamolo, è una Suv media, agile e divertente da guidare. Le novità, poi, riguardano anche l'estetica, con un nuovo diffusore, che va a completare il pacchetto tecnico, comprendente cerchi di lega da 19 pollici, gruppi ottici full Led, ...

NuovaLeon: le foto spia della wagon svelano un look più esclusivo: due nuovi motori in UK. E da ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie RelazionateFormentor Articolo Foto Spia SUV, arrivavo i nuovi motori da 150 e 190 CV 14 23 Giugno 2023NuovaLeon: i fari a LED anteriori più sottili e la nuova calandra

L'aggionamento è già ordinabile con prezzi d'attacco più abbordabili, per merito dell'introduzione delle motorizzazioni 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 190 CV 4Drive, che vanno ad affiancare la più potente v ...La Cupra Ateca si rinnova e presenta il MY 2024. Qualche leggera novità anche dal punto di vista estetico, ma soprattutto l’arrivo di due nuove motorizzazioni benzina ed un aumento delle dotazioni. Di ...