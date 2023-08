Cristiano Malgioglio e la cover di Federico Salvatore contro l’omofobia | «È stata la prima in Italia»

(Di martedì 1 agosto 2023)interpreta una canzone di. Il brano “Sulla porta”, tredicesimo al Festival di Sanremo del 1996, rivivrà in una versione che il cantante presenterà in antesabato 5 agosto a Cancello e Arnone (Ce), nella piazza davanti al Comune. Nell’occasione ritirerà il Premio Eccellenze Volturno al fianco di Raiz, Maria Nazionale e Vincenzo Comunale.spiega che “Sulla porta” era lacanzone che parlava esplicitamente di omosessualità. «Baudo ebbe il coraggio di sceglierla, però poi, nel dialogo del gay con la madre, fu censurata la frase clou. “Sono un diverso, mamma, un omosessuale” divenne “Sono un diverso mamma, e questo ti fa male”. La metrica era salva, la denuncia ...

