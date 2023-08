Covid a Bergamo | a luglio 166 casi e nessun ricoverato

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel mese diè proseguito il trend in calo dei nuovidi-19, anche se nelle ultime due settimane si è notata una risalita sia dei contagi, sia dei ricoveri: staremo a vedere se è solo un rimbalzo temporaneo. Il totale dei contagi del mese è stato di 14.676, contro i 26.906 relativo allo stesso periodo (4 settimane) di giugno. Nell’ultimo mese il numero di tamponi effettuati in Italia è stato di 623.015: il minimo da quando è iniziata la pandemia. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto alla passata rilevazione, quando era al 2,6%. Sono stati 151 i decessi dovuti alnel mese di, in ribasso dai 355 del dato precedente. Calano i ricoverinei normali reparti e in quelli di terapia intensiva dove il numero dei pazienti è al momento limitato. ...

... tra i quali l'Istituto Clinico, il Campus di Rozzano e la Clinica Gavazzeni di. Per il ... soprattutto dopo l'emergenza- 19, è diventato di importanza fondamentale anche per gli ospedali ...... si tratta di tre realtà nuove ogni giorno, di cui più di un terzo, ovvero 110, solo a. Se ... dopo il periodo, di diverse attività di questo tipo che avevano dovuto chiudere i battenti e, ...Speranza e i vaccini Nel corso della pandemia da, Speranza ha ricevuto numerosi attacchi per ... si era concentrata più sulla mancata istituzione di una zona rossa in Val Seriana () nei ...Traguardo importante quello che ha tagliato l’ospedale Papa Giovanni XXIII: duemila trapianti di fegato. A ricevere il nuovo organo, arrivato a Bergamo da un donatore deceduto in Grecia grazie a una c ...Per la coordinatrice nazionale di Italia Viva, bisogna accertare le responsabilità ed evitare di ripetere gli stessi errori in futuro ...