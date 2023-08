Corriere dello Sport – arriva Vina dalla Roma La formula dell’affare

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-07-31 22:31:06 Il: SASSUOLO – Matiasè un nuovo giocatore del Sassuolo. Reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al Bournemouth in Premier League, il laterale uruguaiano classe 1997 – rientrato alla– sbarca in Emilia-gna: sostituirà Kyriakopoulos, ceduto dai neroverdi al Monza.al Sassuolo: ladell’operazione Il 25enne laterale mancino approda così al Sassuolo con la stessacon cui era stato acquistato dal Bournemouth lo scorso gennaio. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscattoA.S. ...