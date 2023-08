Coppa del Mondo rugby | Italia | convocato il pilone Buonfiglio

(Di martedì 1 agosto 2023) C’è un nuovo innesto nella rosa larga dell’delche sta preparando ladelche si disputerà da settembre in Francia. Kieran Crowley, infatti, si copre in prima linea aggiungendo undopo la partita giocata dagli azzurri in Scozia. Un lieve infortunio subito da Ivan Nemer, infatti, obbliga il ct azzurro ad allargare il numero dei convocati e da ieri in ritiro c’è Paoloper preparare l’amichevole di sabato contro l’Irlanda. Ildelle Zebre ha raggiunto i compagni a Dublino, dove il gruppo si è diviso tra palestra e riunioni/analisi del match contro la Scozia al mattino con il gruppo diviso in reparti, mentre nel primo pomeriggio di ieri la squadra al completo si è spostata sul campo del Johnstown Estate hotel a Dublino, ...

Successo sul Vietnam per laMondo femminile, il pareggio favorisce le statunitensi. L'Inter vince in rimonta sul PSG al Japan Tour Il programma di martedì 1° agosto si è aperto nella note con la Leagues CupNord e ...... dopo aver dominato il Rally di Roma Capitale in versioneRally ACI Sport di zona sette, si è ... partiva con il piede giusto, portandosi al comando delle operazioni sin dal primo metroSabato ...... con ben quarantamila iscritti, è l'Inghilterra ad organizzare quest'anno dal 24 al 26 agosto prossimoMondo 2023 di Calcio Camminato. Disciplina che, grazie all'Unione Nazionale Veterani ...

Bisse, la Coppa del Lago torna sul Garda dopo 25 anni con le ragazze di Barbarella Giornale di Brescia

E non è dunque un caso che questa barca, insieme al Van Ducht 48, dopo la collaborazione siglata per la 36esima edizione di Coppa, rappresenterà ancora il Cantiere del Pardo a fianco dell’AC75 Luna ...È in corso, fino a giovedì 3 agosto, la prima edizione della "Coppa delle regioni di padel", ospitata dal club Padel Arena di Perugia. (ANSA) ...