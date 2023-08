Controlli alle Vele | arrestato un pusher 41enne

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe, Scampia e la stazione dei Carabinieri. Neanche una settimana e andiamo con una media di un arresto al giorno per droga senza dimenticare i sequestri di stupefacente contro ignoti e quelle corse – a volte anche a vuoto perché non si può sempre vincere – in quegli androni diventati tristemente famosi in tutto il mondo. I militari stanno setacciando i diversi lotti e questa volta siamo nella Vela rossa. A finire in manette undel posto già notoforze dell’ordine, Vincenzo Giannone. Per diverse ore i carabinieri attendono un passo falso. Caldo e noia non distraggono i militari nascosti nelle feritoie, tra le intercapedini condominiali e nella “balena”. Il binocolo tra le mani lo strumento che nonostante le investigazioni 2.0 non viene abbandonato. Lo scambio avviene e i carabinieri ...

... si veda la richiesta di aumento dei sussidiimprese, sollecitato da Confindustria e ... oltre a richiedere fideiussioni, ritardando l'erogazione degli anticipi per idi regolarità in ...Controllati 112 veicoli a Rovato Le pattuglie sono entrate in azione20 di sabato sera, per concludere le attività nella mattina di domenica. Isono stati organizzati con il contributo ...Il sinistro, avvenuto19.35 in via del Giordano ha visto coinvolte due vetture che , per cause ...gravi conseguenze e sono stati trasferiti al pronto soccorso del Maggiore solo per. Sul ...

Mense della polizia penitenziaria in Campania, numerose ... ANAC

In città il gasolio arriva anche a 1,82 euro al litro, il metano 1,69 al chilo. Soragni (Federconsumatori): "O si fanno controlli seri, o non se ne esce. Le persone ad agosto si spostano di più, e i p ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...