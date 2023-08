Conti pubblici | Mef | a luglio avanzo provvisorio di 16 mld

(Di martedì 1 agosto 2023) Il ministero dell'economia e delle finanze comunica che ail saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria e in linea con le previsioni, con undi 16 miliardi. Il mese di ...

Il ministero dell'economia e delle finanze comunica che a luglio il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria e in linea con le previsioni, con un avanzo di 16 miliardi. Il mese di

Nel confronto con il corrispondente mese del 2022, spiega il Mef, il saldo beneficia di un aumento degli incassi fiscali dovuti all'autoliquidazione e di una ...Il fabbisogno di cassa nei primi sei mesi ha raggiunto i 95 miliardi, 52 in più del corrispondente periodo del 2022. E ci stiamo indebitando a tassi che sonoben superiori a quelli della crescita econo ...