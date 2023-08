(Di martedì 1 agosto 2023) "Da mesi lanciamo l'per il rischio di un. Fra novembre e dicembre abbiamo girato l'Italia da Nord a Sud per mostrare a Giorgia Meloni che in Italia ci sono tante persone ...

"Da mesi lanciamo l'per il rischio di un disastro sociale. Fra novembre e dicembre abbiamo girato l'Italia da ... Lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe. "Ora quali soluzioni ...sicurezza su fine reddito di cittadinanza Il Viminale ha lanciato l'sicurezza alle ... L'ex premier Giuseppereagisce male e definisce la proposta un atto di 'bullismo ...' L'sociale è già in atto - continua Il M5S - perché il Cissaca sta ricevendo decine di ...volta che Alessandria ha goduto di un aiuto da parte del governo è stato durante i governiI e ...

Conte, allarme disastro sociale su reddito di cittadinanza Euronews Italiano

"Da mesi lanciamo l'allarme per il rischio di un disastro sociale. Fra novembre e dicembre abbiamo girato l'Italia da Nord a Sud per mostrare a Giorgia Meloni che in Italia ci sono tante persone finit ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...