Conference League 2023 2024 | ritorno secondo turno preliminare in tv | calendario | programma e orari

(Di martedì 1 agosto 2023) Ecco ilcompleto deldella/24. Con la Fiorentina che aspetta di conoscere la propria avversaria nel terzo(sorteggio il 7 agosto), riccodi match spalmato su tre giorni. Si parte con gli anticipi di martedì 1 e mercoledì 2 agosto, poi scorpacciata del giovedì. In Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione Martedì 1 agosto 17.00 – Valmiera (LAT) – Tre Penne (SAN) 19.30 – Balzan (MLT) – Neman (BLR) 19.30 – Zimbru (MDA) – Fenerbahce (TUR) 20.00 – Hesperange (LUX) – TNS (WAL) 20.45 – Partizani (ALB) – Atletic ...

Commenta per primo Dopo il settimo posto dell'anno scorso e la notizia di pochi giorni fa della non partecipazione alla prossima, la Juventus ha fretta di voltare pagina. La stagione che sta per cominciare sarà quella della svolta, ne è convinto Manuel Locatelli : 'Arriviamo da un'annata complicata, ma la cosa ...Commenta per primo La stagione 2023/2024 è già iniziata con le amichevoli pre - campionato e i turni di qualicazione in Champions, Europa eoltre ai Mondiali femminili (domani mattina c'è Sudafrica - Italia). Intanto impazza il calciomercato. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 1 agosto ...I pronostici di martedì 1 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Championeoltre alle amichevoli. Inizia oggi il mese di agosto in cui ripartiranno tutti i principali campionati europei, inclusa la nostra Serie A. Per il momento dobbiamo ...

Juve ancora in difficoltà a livello finanziario: l'esclusione dalle coppe europee va a pesare ancora di più sul bilancio del club torinese.I pronostici di martedì 1 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Champione League e Conference League e le amichevoli.