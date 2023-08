Concorso Politecnico di Milano | 1 Posto da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 1 agosto 2023) Procedura di selezione per 1di prima fascia, settore concorsuale 09/G1, per il Dipartimento di elettronica Si comunica che con d.r. 14 luglio 2023, n. 8138 presso questoAteneo e’ indetta procedura di selezione a 1didiruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n.240/2010, codice procedura 2023 PRO DEIB 5 per il settore concorsualee il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria; settore concorsuale 09/G1 – Automatica; settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 – Automatica. Bando diIl bando di selezione e' disponibile sul sito deldi: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti Requisiti ed Invio della ...