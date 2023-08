Concorso CNR di Faenza | 1 Posto da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 1 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 1diIII livello, a tempo determinato Si comunica che presso il Centro Nazionale delle Ricerche diè indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unita’ di personale con profilo professionale diIII livello, presso l’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilita’ per lo sviluppo dei materialiceramici (ISSMC)(RA). Bando diIl relativo bando n. 331.1 ISSMC RIC e' pubblicato sul ...