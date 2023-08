Concorsi pubblici | tutti i bandi in scadenza ad agosto 2023

La Pubblica amministrazione (Pa) è alla ricerca degli under 24 . D'ora in poi il 40% dei posti deiper la Pa saranno riservati alle persone con meno di 24 anni . Una piccola rivoluzione che cerca di " svecchiare " un settore dove l'età media ha ormai superato i 50 anni e che ormai ...... altrimenti l'unico vantaggio che darà la triennale rischia di essere quello di poter accedere a determinatipreclusi a chi non è laureato. L'estero resta la migliore opzione ...... attraverso procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di graduatorie di. Per l'anno 2023 è stata autorizzata una spesa di 635.507 euro, inclusi 300.000 euro per la gestione ...

Il tetto agli idonei nei concorsi pubblici non si applicherà alle selezioni di personale bandite dai comuni fino a 3.000 abitanti.Imbarcata di dirigenti nei comuni. I municipi potranno prevedere, nel limite dei posti disponibili dalle dotazioni organiche e dal Piano triennale ...