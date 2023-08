Concerti d’estate di Villa Guariglia | gran finale il 2 agosto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon poteva che essere il racconto di una storia d’amore ildella 26esima edizione deidi. Mercoledì 2, alle ore 21, sul palco allestito nell’Area Archeologica di Fratte ci sarà lo spettacolo “Vi presento Matilde Neruda” scritto da Liberato Santarpino e prodotto dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Ingresso gratuito. Per info: 329 4158640 – 089 226979 – ctasalerno@gmail.com Quello che andrà in scena, per l’ultimo appuntamento di questa edizione, è un incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango e racconta, attraverso la voce di Pablo Neruda, interpretato dall’attore Sebastiano Somma, e Matilde Urrutia (resa ...