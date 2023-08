Con Thuram e Lautaro | la probabile dell' Inter contro il Psg

... che annovera già il capitano Lautaro Martinez e Marcus. L'Inter però deve prestare attenzione alla Roma che è forte su Scamacca,José Mourinho che l'ha richiesto espressamente per colmare ...Questa mattina alle 12 italiane al National Stadium di Tokyo l'Inter sfida in amichevole il Psg. Ecco la probabile formazione di ...In attesa dell'arrivo di Scamacca dal West Ham, Simone Inzaghi testa la nuova coppia d'attacco Lautaro -contro Skriniar , mentre l'altro grande ex Hakimi dovrebbe partire dalla panchina...

I giocatori con clausola: Leao e Thuram i più "pesanti" in A. Vinicius, Pedri e Gavi a 1 miliardo La Gazzetta dello Sport

Inter-PSG è l’amichevole in programma oggi alle 12:00 italiane (19:00 di Tokyo). Un test di lusso per Inzaghi che proverà ancora i nuovi arrivi: Bisseck, Thuram e Frattesi potrebbero partire titolari.Luis Enrique ha la grana Mbappé: l’ultimatum del Psg è scaduto ma ieri non è successo niente. All'Inter di Inzaghi manca il portiere e aspetta sempre il centravanti ...