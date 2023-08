Con Nissan e-4ORCE vivi al meglio le vacanze estive

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’estate è la stagione migliore per apprezzare i vantaggi della tecnologia e-, l’innovativo sistema di trazione integraleche permette di vivere a pieno lee le avventure a contatto con la natura. Progettato per essere abbinato a propulsori elettrificati, e-è un brevettofrutto della decennale esperienza della Casa giapponese nelle tecnologie 4WD, oggi disponibile su X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico. E’ costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. Quando i sensori di e-rilevano un cambio di aderenza su una ...