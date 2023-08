Commercialisti | De Lise | “Senza proroga 73% studi non ha rispettato scadenze 31 luglio”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 1 agosto 2023) Fisco,. Indagine della Giunta Ungdcec: “Impossibile far fronte a 242 adempimenti del mese (+150% rispetto al 2022). Moltissimipagheranno ravvedimento di tasca loro” ROMA. “La richiesta dial 20 agosto del pagamento degli adempimenti con scadenza 31non era un capriccio dei dottori, ma una reale esigenza che arrivava dal territorio. Secondo una ricerca della Giunta dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, svolta su un campione significativo diprofessionali di tutta Italia, il 73 per cento ha avuto difficoltà nella predisposizione dei pagamenti, per problematiche non relative a una mancanza di liquidità, ma soprattutto alla quantità di adempimenti da rispettare”. Lo ...