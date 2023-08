Come deve essere l’ecologismo di destra

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 agosto 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/08/Giiubilei-ambientalismo-.mp4 Si puòdie avere a cuore l’ambiente? Beh, certo che sì. Quello che però è accaduto negli ultimi anni è una ideologizzazione della tematica ambientale, in particolare dal 2019 in avanti, quando è stato approvato dall’Unione Europea il cosiddetto Green Deal. Quanto avviene con l’ambiente può avere un parallelismo con quanto è accaduto in passato con la cultura, ovvero quando dal 1968 in avanti è stato applicato il concetto di egemonia culturale teorizzato da Gramsci nei suoi quaderni, secondo cui tutte le persone che non appartenevano a una determinata area politica e culturale dovevano sostanzialmenteemarginate attraverso il cosiddetto cordone sanitario teorizzato. Oggi sta accadendo lo stesso sui temi ...