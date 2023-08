Colpo di scena Berardi | la frase dell’attaccante infiamma il mercato

(Di martedì 1 agosto 2023) Il futuro di Domenicoal Sassuolo non è così scontato. L’attaccante neroverde è uno dei migliori nel campionato di Serie A e il calciopotrebbe regalare colpi di. Il 29enne è nel mirino dei maggiori club ed è in cima alla lista dei desideri della Lazio. “È da tanti anni che sono qua e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo quest’anno di partire meglio rispetto a quello passato. Abbiamo fatto un gran girone di ritorno ed è da lì che dobbiamo ripartire. Ci sono tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene… se sarò qui, perché non lo so”, le dichiarazioni del calciatore in occasione della presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2023/2024. Leggi anche CALCIOLAZIO CalcioLazio, i nomi proposti da Lotito e le ...

Il 32enne di Rocourt tornerà in campo mercoledì alle 20.30 per vedersela con l'ucraino Vitaliy Sachko, riproposizione della sfida andata in pochi giorni fa nelle semifinali del Challenger di ...

Alessio Fatati, colpo di scena: il centrocampista a sorpresa torna sul mercato Gazzetta Regionale

La Lazio ha deciso di non affondare il colpo per Zakharyan che si avvicina al Salisburgo: Lotito vira su un altro profilo, nuovi contatti per Daichi Kamada ...Domenico Berardi è un pezzo pregiato del calciomercato: il calciatore del Sassuolo apre ad una possibile cessione ...