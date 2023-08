Colpaccio Juve | scambio a sorpresa in Serie A

Calciomercato Juventus, stando a 'La Gazzetta dello Sport', adesso, i bianconeri potrebbero incassare 50 milioni: i dettagli. La Juventus sta affrontando una fase di ristrutturazione della sua rosa in ...Commentato positivamente anche il successo in amichevole sul Milan ai rigori: 'Brava, ora c'è ...sportivi esteri'Marca' apre con Mbappé in prima pagina e 'spinge' il Real Madrid al: '...Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questi ultimi giorni del mese di luglio. L'inizio del prossimo campionato di serie A si fa sempre più vicino. Tutte le squadre ...

Colpaccio Juve, clausola da 75 milioni di euro CalcioMercato.it

Calciomercato Juventus, stando a 'La Gazzetta dello Sport', adesso, i bianconeri potrebbero incassare 50 milioni: i dettagli.La Juventus è pronta ad un grandissimo colpo: risposta a Marotta, ecco il big che sta per diventare bianconero.