Cologno al Serio | investita da un camion in bicicletta | ferita una donna di 48 anni

(Di martedì 1 agosto 2023)al. Unadi 48è rimastain seguito ad un incidente stradale aalnella mattina di martedì (1 agosto). Il sinistro si è verificato su via circonvallazione, all’incrocio con via Locatelli, nei pressi del campo sportivo. La dinamica è ancora da chiarire: dalle prime informazioni sembrerebbe che lastesse pedalando sulla suaquando un, che procedeva nella sua stessa direzione, l’avrebbe urtata. Le condizioni della 48enne sono apparse subito gravi, con ferite in particolare alle gambe: sul posto sono accorse due ambulanze, da Urgnano e da Bergamo, e l’elisoccorso del Papa GiovXXIII, che l’ha trasportata in ospedale in codice giallo.

Investita una donna di 48 anni a Cologno al Serio. Il fatto è avvenuto oggi (martedì primo agosto) lungo la circonvallazione, all'incrocio con via Locatelli mentre passava in bicicletta davanti alle scuole elementari del paese.

L ’estate è fatta per gli eventi al S. Cristina di Cologno al Serio! Il locale propone infatti un palinsesto di appuntamenti da non perdere. Ogni sabato sera è dedicato al karaoke con il noto duo berg ...L ’estate è fatta per gli eventi al S. Cristina di Cologno al Serio! Il locale propone infatti un palinsesto di appuntamenti da non perdere. Ogni sabato sera è dedicato al karaoke con il noto duo berg ...