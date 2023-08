Laspeciali ha acquisito la società Outokumpu Long Products Ab in Svezia, proprietaria degli stabilimenti di Degerfors e Storfors. "Con questa acquisizionespeciali si rafforza ...... che ci incoraggiano ad andare avanti in questo impegno, che sentiamo decisivo" ha detto ancora Turcato, parlando ai circa 230 imprenditori dal palco allestito all'interno dellaSpeciali ..."Can you hear them', verrà proiettato ae a Rhemes Notre Dame venerdi 28 luglio e a Rhemes ... Francesco- REDAZIONE - PRIVACY E DISCLAIMER - CONTATTI - RSS Facebook Twitter Facebook ...

Cogne acciai speciali acquisisce azienda in Svezia Tiscali Notizie

La Cogne acciai speciali ha acquisito la società Outokumpu Long Products Ab in Svezia, proprietaria degli stabilimenti di Degerfors e Storfors. (ANSA) ...Dai grattacieli che saranno abbattuti alle determine degli appalti, passando per la storia dell'ex quartiere operaio passato dalla proprietà dell'acciaieria a quella del Comune dopo un esproprio e un ...