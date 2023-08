(Di martedì 1 agosto 2023) Un centinaio di sedicenti teste d’uovo hanno inviato una lettera aperta sulnientemeno che ai media italiani. Il tono è pedagogico e paternalistico, quasi offensivo, direi, verso la moltitudine di giornalisti che lavora con alta professionalità nelle redazioni degli organi di stampa, radiotelevisivi e in internet. La lettera è un florilegio di banalità, uno sciocchezzaio ineguagliabile, anche se al peggio non c’è fine. Vediamo una breve antologia di cosa riesce a produrre gente che non pensa. 1) «Il mese di giugno 2023 è stato, a livello globale, il più caldo da quando si registrano le temperature». L’affermazione banale e irrilevante, vorrebbe allarmare, ma si tratta di un record limitato alle ultime poche decine d’anni, a fronte dei 10.000 anni trascorsi dalla fine dell’ultima glaciazione. Tanto più che è ben noto da dati indiretti che nei periodi caldi ...

'Nelle mani sbagliate - sostiene Michael Khoo , direttore di Friends of the Earth e membro di Caad - l'intelligenza artificiale potrebbe minare per sempre il discorso sula causa della sua ...Ma il 29,7% nega l'esistenza dellee pensa che non si debba parlare di fake news, ma di notizie vere che vengono deliberatamente censurate dai palinsesti che poi le fanno passare come false.Il 29,7% nega l'esistenza dellee pensa che non si debba parlare di fake news, ma di notizie ... SINTESI_Terzo - Rapporto - Ital - Communications - Censis_DEFINITIVA - 1 Il tema delTra i ...

Clima, le 4 bufale nell’appello dei 100 scienziati Nicola Porro

Ci segnalano i nostri contatti alcuni post, liberamente tratti da una pagina di Wikipedia, che descrivono la stazione ...Gli incendi catastrofici del Canada Provocati da elicotteri, droni o “armi a energia diretta” manovrati da ambientalisti o attivisti LGBTQ collusi con progetti di energia rinnovabile. A questo e a (.