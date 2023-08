Clemenza per la leader birmana Aung San Suu Kyi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 agosto 2023) Martedì mattina, con un documento di dieci righe, la giunta militareha annunciato laperSan Suu Kyi e il presidente Win Myint, entrambi imprigionati dal 1° febbraio 2021, quando il governo democraticamente eletto fu deposto da un colpo di stato., stando alle traduzioni più accurate, e non perdono e solo per 5 delle 19 pene comminate alla Signora, 78 anni, per un totale di 33 anni di carcere. Ancora non è chiaro quanti anni dovrebbe scontare per le pene restanti: dovrebbe essere precisato in un prossimo comunicato. Nei giorni scorsi la giunta aveva preannunciato questatrasferendoSan Suu Kyi dal carcere agli arresti “domiciliari” in una residenza governativa della capitale Nay Pyi Taw. In precedenza, era stato concesso ad ...