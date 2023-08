(Di martedì 1 agosto 2023) La situazione tra Kylian, il Psg e ilMadrid si fa sempre più complicata. Con il giocatore che è ufficialmente in scadenza , vista la mancata attivazione della clausola del suo ...

La situazione tra Kylian Mbappé , il Psg e il Real Madrid si fa sempre più complicata. Con il giocatore che è ufficialmente in scadenza , vista la mancata attivazione della clausola del suo ...nei Giochi del Mediterraneo: il Coni esce dal Comitato organizzatore dell'evento sportivo che si terrà a Taranto nel 2026. A darne annuncio è stato lo stesso presidente Giovanni ...Unadi calciomercato è all'orizzonte in questo ultimo giorno del mese di luglio per l'ambiziosa Juventus. Manca sempre meno all'inizio del prossimo campionato di serie A. Una ventina di ...

Clamorosa svolta nell'affare Mbappé: "Il Psg denuncerà il Real alla Fifa!" Corriere dello Sport

Continua la telenovela Lukaku anche se sembra poterci essere una clamorosa svolta con il Chelsea ad aver aperto ad un possibile scambio.Un detenuto del carcere di Busto Arsizio ha tentato di evadere dall’Ospedale cittadino, ma l’attenta vigilanza della Polizia Penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico. A dare ...