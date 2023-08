City | Rodri e il gol all'Inter in finale di Champions | 'L'ho rivisto 5 mila volte | mi ha cambiato la vita'

Commenta per primoHernandez, l'uomo Champions. Il centrocampista ha deciso la finale e fatto trionfare il Manchestercontro l'Inter. E oggi è tornato a quel momento, rivelando: ' Ho visto il gol più di 5.000 ...Eccole le parole che avvicinanoa tutti i tifosi del, a tutti gli appassionati di calcio in generale: "Il problema è anche mio, comunque: da quando ho segnato il gol decisivo in finale di ...Manchester, conferenza" Quel gol mi ha cambiato la vita " ha dettodal ritiro in Giappone in cui il Manchestersta preparando la nuova stagione. "Penso che sia speciale, fa ...

City, Rodri e il gol all'Inter in Champions: "L'ho rivisto 5 mila volte..." Tuttosport

Il centrocampista ha parlato dal ritiro in Giappone della squadra di Guardiola e ha ricordato la notte speciale di Istanbul ...L’inglese pagato 103 milioni esalta Ancelotti, l’Arsenal rianima il tedesco, Pep affascina il croato. E il Chelsea ha trovato il nuovo Drogba