Cina | la smentita dello zoo | “L’orsa Angela non è uno stagista travestito” – Video

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Uno zoo inha dovuto smentire che un suo ospite, un orso malese o orso del miele, sia un uomoda plantigrado. E' davvero un'orsa, ha assicurato., divenuta una star del Web in, è stata scambiata per molte cose: un orso nero, un grosso cane e, più di recente, per una persona travestita da orso, dopo che undel mammifero ritto in piedi, mentre interagiva con i visitatori, è diventato virale. In undi 15 secondi postato il 27 luglio su Douyin, la versione cinese di TikTok, la snella orsa malese è ripresa in piedi sulle zampe posteriori, mentre guarda una piccola folla davanti alla sua gabbia. A tratti alza le zampe anteriori, come se volesse salutare. "E' uno?", chiede un utente. Altri si aggiungono al ...

Ha dell'incredibile la vicenda che ha visto coinvolto l' Hangzhou Zoo in. Sui social diventa virale un video che riprende uno degli orsi malesi ospiti della struttura ...

Dopo un video diventato virale e i dubbi degli utenti, arriva la nota dello zoo di Hangzhou sull'orsa malese ...Da una parte le smentite di rito, dall’altra le immagini quasi inequivocabili che alimentano più di qualche dubbio (si fa per dire) sugli orsi presenti in uno zoo in Cina. “Non sono essere umani trave ...