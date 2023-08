Ciclismo su pista | Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia Ganna e Milan le punte | incognita sulla condizione delle donne

(Di martedì 1 agosto 2023) Iniziano idia Glasgow che per l’occasione, in questo inizio mese d’agosto, coinvolgeranno tutte le discipline. Spazio dunque anche alla, con gli azzurri che, come da tradizione nelle ultime stagioni, vogliono esaltarsi. Le stelle sono ovviamente gli uomini e ledel quartetto: da Filippoa Jonathanpassando per Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini ed ovviamente il capitano Elia Viviani. Andiamo a scoprire tutti iSUUOMINI ENDURANCE Simone Consonni – Cofidis Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD Filippo– Ineos Grenadiers Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre Jonathan ...

I campionati mondiali si terranno a Glasgow , in Scozia, dal 3 al 13 agosto, con tutte le discipline delriunite in un unico evento, dalla strada alla, passando per bmx, mountain bike ...... dando vita a un vero e proprio festival del(su strada, MTB, cross e) racchiuso nello spazio di pochi chilometri. La sfida tra Belgio e Olanda è destinata a fare proseliti: Evenepoel ...suIn tutti i velodromi occhi puntati su Top Ganna e i suoi boys: Milan, Lamon, Consonni, Manlio Moro. Senza dimenticare Elia Viviani. Sono Mondiali con vista Olimpiadi di Parigi. ...

Quando corre Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista e strada Orari, date, programma, tv: inseguimento individuale più 'no' che 'sì' OA Sport

Roma, 1 ago. (askanews) - Oltre 150 atleti (153) e in oltre 100 gare, per una trasferta che si annuncia impegnativa dal punto di vista sportivo ...Sono stati presentati oggi, in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le mag ...