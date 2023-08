Ciclismo | Mondiali 2023 | da Van Aert ad Evenepoel | passando per Philipsen Chi sarà il capitano nel ‘pollaio’ del Belgio?

(Di martedì 1 agosto 2023) Il calore di agosto ci porta il ritorno deidi. In anticipo rispetto agli standard a cui eravamo abituati, quando vedevamo la gara iridata tra fine settembre e ottobre inoltrato, ma invece si fa un salto al passato di trent’anni, con la sfida tra i migliori al mondo che arriverà già domenica prossima. Se l’Italia di Daniele Bennati non ha unben definito e capirà durante la gara a cui affidarsi, ci sono nazionali che hanno l’imbarazzo della scelta. Come il, che ha tre candidati che sarebbero i capitani unici in qualunque altra selezione. In primis, il campione in carica, Remco. Dopo aver salutato il Giro d’Italia a causa del Covid, si è messo al lavoro per la prova di Glasgow, arrivando con una condizione perfetta all’appuntamento. La terza vittoria nella ...

