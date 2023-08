Ciclismo | Longo Borghini salta i Mondiali di Glasgow | “Non trovo le parole | è un duro colpo”

(Di martedì 1 agosto 2023) Pessime notizie per Elisa, costretta a rinunciare aidiin programma aa metà agosto. L’atleta italiana, già costretta al ritiro nel Tour de France donne, dovrà infatti osservare un lungo periodo di stop. Ad annunciarlo è stato il suo team, la Lidl-Trek, spiegando come l’azzurra dovrà sottoporsi a cure antibiotiche per far fronte ad una seria infezione cutanea. “Elisa soffre di una profonda infezione cutanea nella parte alta della coscia sinistra. È un grave processo infettivo che non può essere sottovalutato e che le sta causando dolore e febbre che la tengono a casa a letto. Per tutta la durata della cura non potrà allenarsi. Nella migliore delle ipotesi, dunque, Elisa potrebbe tornare ad allenarsi senza intensità in una decina di giorni” ha sottolineato il ...

In sette tra le convocate(manca purtroppo ElisaBorghini alle prese con una infezione) saranno schierate al via. La 21enne nonese Gasparrini, in forza alla Uae Adq e reduce dal Tour de France, ...Nella stessa gara (esordienti 1° anno) ottavo posto " prima donna " AnnaBorghini. La gara sui 41,4 chilometri si è corsa alla media di 35,88 km/h. Benissimo anche Lucas Mirko Maffei, che ha ...Ritiro sul più bello per ElisaBorghini e per la compagna di team Elisa Balsamo , due azzurre di punta al Tour de France donne, che oggi proponeva la settima e penultima tappa. La prima, quarta in classifica generale e in ...

Ciclismo femminile, Mondiali 2023: le convocate dell'Italia. Assente Elisa Longo Borghini OA Sport

Domenica 13 agosto appuntamento con la prova in linea femminile che chiuderà i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Glasgow. Con un'Olanda così c'è ben poco da fare, ma l'Italia punta comunque a ...I campionati mondiali si terranno a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 13 agosto, con tutte le discipline del ciclismo riunite in un unico evento, dalla strada alla pista, passando per bmx, mountain bike e ...